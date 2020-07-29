В онлайн-магазинах Apple по всему миру из продажи исчез дисплей LG UltraFine 5K. Если кто-то вдруг непременно захочет купить именно этот монитор, то его ждет разочарование: по крайней мере, на данный момент этот монитор не продается в Apple Store, хотя в списках он все еще значится.

Проблема затрагивает онлайн-магазины Apple по всему миру, включая США, Канаду, Великобританию и Бразилию. Везде дисплей LG UltraFine 5K оказался недоступен. В российском магазине Apple недоступны обе модели LG UltraFine - 4K и 5K.

Не исключено, что после выхода своего собственного монитора Pro Display XDR, Apple хочет убрать конкурирующие позиции из своего магазина. Но поскольку модель LG UltraFine 5K Display все еще присутствует в онлайн-магазине Apple, то такая версия многим кажется маловероятной.

Аналогичные проблемы с дисплеями LG уже были в прошлом году: мониторы исчезли с прилавков всех магазинов Apple Store. Спустя некоторое время в продажу вернулась обновлённая версия UltraFine 4K, а чуть позже и UltraFine 5K.

Вполне возможно, что Apple просто столкнулась с проблемами в поставках из-за пандемии коронавируса. Компания пока не прокомментировала ситуацию.