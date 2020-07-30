Мессенджер Telegram, руководители которого в последние недели активно критикуют Apple и Google за высокие комиссии для разработчиков приложений в магазинах App Store и Google Play, подал официальную жалобу на Apple в Еврокомиссию. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, в заявлении, направленном еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, говорится, что Apple не должна ограничивать пользователей в выборе платформ для загрузки программного обеспечения.

«Apple имеет возможность брать колоссальную 30-процентную комиссию с оборота любого цифрового сервиса, представленного приложением в App Store, включая продажу самих приложений и все сборы за премиум-услуги в этих приложениях, но не ограничиваясь этим»,— говорится в жалобе.

В июне Вестагер уже сообщала о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple. Одно из расследований началось после жалоб Spotify и Rakuten на 30%-ную комиссию на продажи в приложениях, скачанных из магазина Apple.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал мифами заявления Apple о том, что комиссия для разработчиков позволяет содержать App Store и создавать более качественные смартфоны. Также Дуров опроверг заявления Apple о том, что любой может создать свою систему и начать конкурировать с Apple, а без компании у приложений не было бы пользователей. Кроме того, Дуров считает ложью заявления компании о том, что расследование в отношении App Store противоречит идеям свободного рынка и честной конкурентной борьбы.

Генеральный директор Apple Тим Кук в ответ на все эти обвинения заявил, что 84% приложений не платят комиссию, а среди оставшихся одни платят 15%-ную, а другие — 30%-ную. По данным Financial Times, на сборах в App Store компания зарабатывает более миллиарда долларов ежемесячно.