Qualcomm намекнула, что iPhone 12-й серии задержатся примерно на месяц, и вместо традиционного сентябрьского анонса, их презентация состоится в октябре. Параллельно аналогичные данные представил и известный сетевой информатор Джон Проссер.

Во время предоставления отчёта о результатах своей деятельности в третьем квартале текущего финансового года, представители Qualcomm заявили, что на прогнозы на четвёртый финансовый квартал 2020 года может повлиять задержка выхода "флагманского 5G-смартфона".

Что это за аппарат, не уточняется, но речь почти наверняка идет об iPhone. Для такого крупного производителя, как Qualcomm, нет никакого смысла упоминать в отчетности мелкого партнера, не влияющего на его бизнес. При этом финансовый директор компании Акаш Палхивал назвал задержку незначительной.

Проссер в своём свежем твите рассказал, когда Apple представит новые iPhone. Это будет не сентябрь, как на протяжении последних семи лет, а октябрь текущего года. Кроме семейства iPhone 12, по информации блогера, в октябре Apple анонсирует новые iPad. Вероятно, речь идёт о 10,8-дюймовом iPad Air и обновлённом iPad Mini.

Ранее некоторые издания, ссылаясь на источники в цепочке поставок, также отметили, что релиз новых iPhone может быть отложен до октября.