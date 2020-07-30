Google объявил о выходе новой версии Google One с возможностью бесплатного создания резервной копии iPhone или Android-смартфона без оформления платной подписки. Ранее сервис был доступен только пользователям Android-устройств.

Программа позволяет сохранить на «Google Диске» фотографии, видеозаписи, список контактов и информацию из календаря, объединяя функциональность нескольких сервисов Google. Существует лимит — тот же самый, что установлен в облаке Google (15 гигабайт для бесплатного использования). Дополнительные 100 ГБ стоят 139 рублей/месяц, 200 ГБ — 219 рублей/месяц, 2 терабайта — 699 рублей/месяц.

Ещё в прошлом году в Android-версии приложения Google One появилась возможность создания резервных копий, но она была доступна только в рамках платной подписки. Теперь же эту функцию могут использовать все пользователи Android-устройств, а с выходом новой версии Google One для iOS данный инструмент станет доступен обладателям продукции Apple.

Помимо этого, Google также анонсировал новый инструмент для управления хранилищем, который будет доступен как в приложении, так в веб-версии. С помощью этого менеджера можно удалять файлы и резервные копии, если у вас закончилось место.

Обновление Android-версии приложения появится в ближайшие дни, а для iOS — "в скором времени".