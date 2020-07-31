Apple завершила третий финансовый квартал с доходами выше ожиданий рынка, чему во многом способствовал сервисный бизнес компании. Отчетный трехмесячный период подошел к концу для компании 27 июня 2020 календарного года.

Как сообщается в пресс-релизе Apple, выручка за квартал (апрель-июнь) составила 59,7 миллиарда долларов (рост 11%), а прибыль — 11,25 миллиарда. За аналогичный период в 2019 году было 53,8 миллиарда и 10,04 миллиарда долларов соответственно.

Как признался в интервью Bloomberg глава компании Тим Кук, финансовые результаты в категории смартфонов превзошли собственные ожидания компании: выручка от реализации iPhone увеличилась на 1,7% до $26,4 млрд. Консенсус аналитиков накануне квартального отчёта упоминал о сумме порядка $21,3 млрд, поэтому для разгара пандемии результаты продаж iPhone оказались впечатляющими.

«Рекордный квартал Apple был отмечен двузначным ростом объёмов продуктов и услуг, а также ростом в каждом из наших географических сегментов. В непростые времена эти показатели свидетельствуют о важной роли, которую наши продукты играют в жизни наших клиентов, и о непрерывных инновациях Apple», — заявил Кук.

Категория услуг увеличила выручку на 14,9%, до 13,16 млрд долларов. Самоизоляция способствовала росту спроса на приложения и разного рода подписки. Поставленную в 2016 году цель удвоить выручку на направлении услуг компания в итоге смогла достичь на шесть месяцев ранее запланированного срока. По итогам года выручка Apple на направлении услуг сможет превысить $50 млрд. В этом сегменте не всё было благополучно: реклама и услуги по ремонту устройств принесли Apple меньше денег в условиях пандемии, а съёмки шоу в Лос-Анджелесе пришлось приостановить. Зато количество платных подписчиков достигло 550 млн человек, а к концу года оно покорит рубеж в 600 млн человек.

На рынке компьютеров выручка корпорации увеличилась с 5,8 до 7,1 млрд долларов, а реализация планшетов iPad поднялась с 5 до 6,4 млрд долларов. В сегменте носимой электроники доходы выросли на 16,7%, до 6,45 млрд долларов, что превосходит средний аналитический прогноз в 5,53 млрд долларов.

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 82 цента на акцию. Они будут выплачены 13 августа действующим акционерам на момент закрытия реестра 10 августа.

Apple также объявила о сплите акций 4:1. Сплит — это распад одной акции на несколько: в случае Apple за каждую акцию инвесторы получат еще три. Их стоимость при этом уменьшится, а общее количество акций в обращении увеличится в четыре раза. Но поскольку капитализация останется прежней, цена одной бумаги упадет с $400 до примерно $100.

На фоне позитивных новостей акции Apple резко взлетели вверх и впервые перешагнули отметку $400, достигнув $410. При такой цене акций рыночная капитализация Apple составляет $1,781 трлн, что делает её самой дорогой публичной компанией в мире. Ранее первое место удерживала нефтяная компания Saudi Aramco с капитализацией $1,76 трлн.