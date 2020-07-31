Издание DigiTimes выпустило отчёт, в котором утверждается, что умные часы Apple Watch Series 6 впервые получат функцию измерения уровня кислорода в крови.

О возможном появлении нового функционала говорит заключенное недавно партнерство между Apple и ASE Technology. Вторая является поставщиком необходимых технологий.

Как пишет 9to5mac, ранее намеки на эту функцию обнаружили в ранней бета-сборке watchOS 7. Из кода операционной системы не было до конца понятно, можно ли будет запустить измерение кислорода в крови на текущих моделях Apple Watch. На протяжении нескольких лет велись споры, что оптический датчик сердцебиения способен отслеживать этот показатель, хотя бы приблизительно.

Согласно отчёту, в Apple Watch Series 6 станет первой моделью с выделенным датчиком уровня кислорода в крови. Часы и фитнес-браслеты от Samsung и Xiaomi оснащаются этой функцией давно, но используют не очень точный оптический пульсометр.

Apple же, судя по всему, будет использовать специализированное оборудование, чтобы повторить подход со считыванием ЭКГ — Apple Watch Series 4 стали первым носимым устройством, точность замеров которого признали крупные медицинские организации.

Новый датчик сможет измерять процентное содержание оксигемоглобина в артериальной крови (SpO2). Именно по уровню сатурации — или насыщению крови кислородом — врачи принимают решение, нужна ли пациенту подача кислорода и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Нормой SpO2 для здорового человека считается 95% и выше оксигемоглобина, все что ниже 90% может говорить о наступлении гипоксемии, или недостатке кислорода в крови.

Анонс новой модели часов должен состояться этой осенью.