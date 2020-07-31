Apple подтвердила, что продажи новых моделей iPhone начнутся в этом году на несколько недель позже запланированного срока. Об этом сообщил финансовый директор компании Лука Маэстри во время конференц-звонка с инвесторами по итогам третьего финансового квартала.

«В прошлом году мы запустили новые iPhone в конце сентября, а в этом ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже», — заявил Маэстри в разговоре с инвесторами.

Ранее появилась информация, что дата выхода iPhone в 2020 году сдвинется из-за пандемии COVID-19, но официально она не подтверждалась. Business Insider со ссылкой на источники сообщал, что Apple проведет традиционную презентацию новых моделей iPhone в конце октября. В том же месяце выйдет iPhone 12 с поддержкой 4G, а в ноябре — смартфон с 5G.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщала, что Apple выпустит новые флагманские модели iPhone на месяц позже запланированного. Qualcomm в начале этой недели намекнул на задержку релиза из-за «проблем с глобальным запуском телефонов с поддержкой 5G».

По поступающей информации, Apple готовит к выпуску четыре новых модели iPhone: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Все новые смартфоны будут иметь обновленный дизайн в стиле iPad Pro последних поколений, OLED-экран, новый процессор A14 и улучшенные камеры.