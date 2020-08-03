Apple приобрела канадский стартап Mobeewave, создавший технологию, которая позволяет превратить смартфоны в мобильные платежные терминалы. По данным Bloomberg, сумма сделки составила около 100 млн долларов.

Технология Mobeewave завязана на основе NFC, с ее помощью можно без особо труда превратить любой iPhone в POS-терминал без необходимости покупать отдельно оборудование (мини-терминал/кардридер). Модули NFC входят в оснащение iPhone с 2014 года, когда вышли модели iPhone 6. Таким образом, потенциальная интеграция Mobeewave существенно расширит платежную функциональность iPhone, позволив использовать телефоны Apple и для приема платежей, а не только для оплаты товаров и услуг.

Bloomberg пишет, что Apple собирается полностью сохранить весь штат Mobeewave и пока не планирует передислоцировать их из Канады в США. Точное число сотрудников стартапа неизвестно – по данным агентства, их несколько десятков, а CrunchBase упоминает лишь двух его сооснователей – Бенджамина дю Хейса и Максима де Нанкласа.

Покупка Mobeewave делает Apple конкурентом компании Square, являющейся самым крупным на рынке поставщиком решений для приема оплаты через смартфоны и планшеты. В прошлом году решение Mobeewave интегрировала в свои смартфоны Samsung, выступившая в свое время одним из инвесторов канадского финтех-стартапа.

С начала года Apple купила несколько компаний. В их числе — калифорнийский VR-разработчик NextVR, ирландская компания Voysis, специализирующаяся на разработке программного обеспечения искусственного интеллекта, и разработчик популярного приложения для прогноза погоды Dark Sky.