По сведениям китайского издания DigiTimes, ссылающегося на тайваньские источники из цепочки поставок компонентов для iPhone, первоначально Apple запустит в продажу только два смартфона — iPhone 12 Max и 12 Pro с экранами 6,1 дюйма. А самый компактный iPhone 12 с экраном 5,4 дюйма и флагман iPhone 12 Pro Max с самым большим дисплеем 6,7 дюйма появятся с задержкой в несколько недель.

Источники также добавляют, что поставки печатных плат для первых двух моделей смартфонов уже начались, платы для двух оставшихся в свою очередь начнут поставляться только в конце августа. Также утверждается, что пиковые поставки плат для новых iPhone ожидаются на 2–4 недели позже, чем обычно.

На планы Apple значительно повлиял коронавирус и глобальный карантин. Возникли проблемы с поставками комплектующих, заводы не работали несколько недель, а у инженеров и менеджеров до сих пор проблемы с тем, чтобы прилететь в Китай из других стран. Поэтому старт производства новых iPhone задержался как минимум на четыре недели.

Впрочем выпуск iPhone в несколько этапов случался в истории Apple и раньше. Например, iPhone X появился в продаже только через полтора месяца после официальной презентации, тогда как iPhone 8 и iPhone 8 Plus можно было купить буквально через пару недель после анонса. Похожая ситуация была и с iPhone XR, который появился на прилавках магазинов заметно позже iPhone XS и iPhone XS Max.

Предполагается, что все четыре модели iPhone этого года будут поддерживать работу в сетях пятого поколения. Модель с диагональю экрана 6,7" и одно из устройств с экраном 6,1" получат тройную камеру, тогда как оставшиеся смартфоны (5,4" и 6,1") с двойной тыльной камерой окажутся более доступными.