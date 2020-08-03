Пользователь твиттера с ником DongleBookPro опубликовал снимки прототипа самой первой модели iPod touch с чёрной глянцевой поверхностью, как у Mac Pro 2013 года.

iPod touch первого поколения был представлен 13 сентября 2007 года. Прототип, фотографии которого опубликовал DongleBookPro, был разработан ориентировочно годом ранее.

С фронтальной стороны устройство практически не отличается от iPod touch первого поколения. Ключевой особенностью прототипа является именно черная глянцевая задняя поверхность. По словам DongleBookPro, iPod touch мог стать первым устройством Apple с металлической глянцевой черной панелью. Однако купертиновцы все же решили отказаться от подобного покрытия. В итоге финальная версия плеера получила глянцевую панель серебристого цвета.

Видимо Apple отказалась от чёрного глянца ещё на ранней стадии производства, — на устройстве даже нет логотипа. Тем не менее плеер рабочий.

DongleBookPro не первый, кто опубликовал в сети фотографии прототипа iPod touch. Ранее в этом году разработчик Джулио Зомпетти поделился несколькими снимками тестового образца iPod touch третьего поколения. В этом прототипе основная камера располагалась не в верхнем левом углу задней крышки, как все привыкли, а по центру.