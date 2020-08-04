Apple представила обновлённую версию iMac с 27-дюймовым экраном. Он стал ещё быстрее, обзавёлся SSD-дисками и улучшенным 5К-дисплеем Retina. Дизайн остался прежним.

Новинка поставляется с процессорами Intel Core 10-го поколения. На выбор доступны шестиядерный Intel Core i5 с тактовой частотой 3,1 ГГц, аналогичный Intel Core i5 с повышенной тактовой частотой 3,3 ГГц, восьмиядерный Intel Core i7 с тактовой частотой 3,8 ГГц и десятиядерный Intel Core i9 с тактовой частотой 3,6 ГГц.

Видеокарты в новом 27-дюймовом iMac представлены в четырёх вариантах с памятью GDDR6: Radeon Pro 5300 (4 ГБ), Radeon Pro 5500 XT (8 ГБ), Radeon Pro 5700 (8 ГБ) и Radeon Pro 5700 XT (16 ГБ). Серия Radeon Pro 5000 предлагает архитектуру RDNA с более быстрыми и энергоэффективными вычислительными блоками. Заявлена на 55% более высокая графическая производительность.

На смену дискам Fusion Drive в новом iMac пришли быстрые SSD. Младшая версия оснащается SSD объёмом 256 ГБ, и в конфигураторе выбрать другой накопитель нельзя. Средняя получила 512 ГБ, а максимум для неё — 2 ТБ. А вот для старшей база составляет те же 512 ГБ, зато максимум — уже 8 ТБ.

Теперь при заказе на сайте можно выбрать опциональное матовое нано-покрытие для экрана (доплата составит 50 тысяч рублей) — такое же, как у «профессионального» монитора Pro Display XDR. Это покрытие убирает блики практически без вреда для чёткости и яркости экрана, но требует ухода при помощи специальной ткани — большинство обычных тряпок и салфеток могут повредить его.

Также Apple наконец заменила веб-камеру — вместо маленького сенсора с разрешением 720р теперь используют Full HD матрицу. В ОС интегрирована система распознавания лиц, но работает она только для того, чтобы давать подсказки по положению в кадре во время видеозвонков. FaceID в новых iMac не предусмотрен — по слухам, разблокировка по лицу в компьютерах Apple появится только после «переезда» на собственный ARM-процессоры.

В состав компьютера включен чип безопасности Apple T2, проверяющий целостность операционной системы и шифрующий данные «на лету». Новый массив микрофонов студийного качества позволяет пользователям записывать звук высокого качества. Набор портов представлен слотом для карт SDXC, четырьмя USB 3.1, парой Thunderbolt 3 и одним Ethernet.

В дополнение к 27-дюймовому iMac обновление также получили 21,5-дюймовый iMac, впервые поставляющийся с SSD-накопителем вместо HDD и Fusion Drive, и iMac Pro, который теперь изначально базируется на десятиядерном процессоре Intel Xeon. Это касается стандартных комплектаций обоих компьютеров.

Стоимость базовых конфигураций нового iMac составляет в $1799 (169.990 рублей в России), $1999 (189.990 рублей) и $2299 (219.990 рублей). В США новинка поступит в продажу уже на днях, в России в течение 2–3 недель.