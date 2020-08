Apple подписала контракт со студией Appian Way, основанной Леонардо Ди Каприо, в рамках которого последняя будет снимать фильмы и сериалы для стримингового сервиса Apple+. Актер будет принимать непосредственное участие в создании контента.

Сделка предусматривает формат «first-look», который означает, что студия должна показывать все свои проекты сначала Apple, и только если IT-гигант откажется — предлагать их конкурентам.

Первым проектом Ди Каприо и Apple станет новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» по одноименному роману Дэвида Гранна, в который будет вложено 200 миллионов долларов. Затем последует фантастический сериал «Сияющие девушки» о серийном убийце, который способен путешествовать во времени. В главной роли снимется Элизабет Мосс, а Ди Каприо выступает в роли исполнительного продюсера. Проект также является экранизацией одноименной книги Лорен Бьюкес.

Студия Appian Way участвовала в производстве нескольких фильмов с Леонардо Ди Каприо, в числе которых «Авиатор», «Остров проклятых» и «Волк с Уолл-стрит». Также компания помогала появиться на свет таким фильмам, как «Мартовские иды» и «Из пекла». Для телевидения Appian Way выпустила документальный мини-сериал «Грант» об американском полководце и 18-м президенте Улиссе Гранте, а в настоящее время разрабатывает для Disney Plus сериал про астронавтов «Парни что надо», перезапуск одноименного проекта 1983 года.