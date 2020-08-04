На днях стало известно, что Microsoft ведёт переговоры с ByteDance, владельцем TikTok, о покупке этого сервиса в США и ряде других стран. Издание Axios пишет, что в покупке сервиса также заинтересована Apple.

Журналист Axios Дэн Примак написал: «Как мне сообщили многочисленные источники, Apple проявила интерес [к покупке TikTok]. Хотя внутри компании нет источников. Это была бы необычная сделка для Apple, учитывая, что TikTok — это кроссплатформенное приложение, и серьезная головная боль в политическом плане для Тима Кука (как здесь в США, так и в Китае)».

Покупка TikTok могла бы стать крупнейшим приобретением Apple за всю историю. На сегодняшний день самой крупной ее покупкой было поглощение производителя наушников Beats Electronics за $3 млрд. Инвесторы китайской ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, оценивали его для выкупа в $50 млрд, писало в конце июля агентство Reuters.

Однако затем сам Примак уточнил, что Apple опровергла информацию о переговорах. Он вскоре написал в твиттере: «Представитель Apple сказал Axios, что компания не ведет переговоров о покупке TikTok и не заинтересована в них».

Аудитория TikTok в США составляет 100 миллионов человек при общей численности населения в 318 миллионов. Пользователи этого сервиса публикуют короткие видео, в основном юмористической направленности. Его используют в том числе знаменитости, хотя в некоторых странах он заблокирован (например, в Индии).

В конце июля Дональд Трамп обвинил TikTok в цензуре, пропаганде и угрозе национальной безопасности страны. Кроме того, администрация президента считает, что приложение может передавать личные данные граждан США властям Китая. Опасаясь блокировки, китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, задумалась о продаже сервиса. Если сделка не состоится до 15 сентября, Дональд Трамп подпишет указ о запрете сервиса на территории США.