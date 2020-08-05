В руководящем составе Apple произошли знаковые перемены – с поста старшего вице-президента Apple по международному маркетингу ушел Фил Шиллер. Он занимал эту должность более 20 лет.

Карьера Фила Шиллера в Apple началась в 1987 году. Будучи близким другом Стива Джобса, он покинул компанию после отстранения её основателя, а затем вернулся вместе с ним в 1997 году, став старшим вице-президентом Apple по международному маркетингу. Более чем за 30 лет работы он стал одним из ключевых идеологов бренда и помог превратить Apple в мировую IT-компанию.

Шиллер, которому недавно исполнилось 60 лет, продолжит работать в Apple. Он останется руководить магазином App Store и мероприятиями Apple Events, но уже в другой должности — как «друг Apple» (Apple Fellow). Также он станет почетным членом «Содружества Apple» (Apple Fellowship), куда принимают сотрудников, которые совершили нечто «экстраординарное» на благо компании. Кроме Шиллера туда входят Стив Возняк, Билл Аткинсон, Стив Капс, Род Холт, Алан Кэй, Гай Кавасаки, Эл Элкорн, Дон Норман и Рич Пейдж — ни один из них сейчас не работает в компании.

«Я продолжу свою работу здесь до тех пор, пока буду нужен. Однако я также хочу уделять больше времени своей семье и друзьям, а также личным проектам», — сообщил Шиллер в заявлении Apple.

Совет директоров Apple уже нашел и объявил преемника — им стал Грег Джосвиак. Он более 20 лет возглавляет отдел продуктового маркетинга Apple и последние четыре года работал в должности вице-президента по продуктовому маркетингу компании.