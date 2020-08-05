В рамках мероприятия Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung провела презентацию флагманской серии смартфонов Galaxy Note20. В неё вошли два устройства: Note20 и Note20 Ultra.

Galaxy Note20 получил 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления до 60 Гц, а Note20 Ultra - 6,9-дюймовый экран с разрешением 3200x1440 пикселей с частотой обновлений 120 Гц. Компания также применила новую LTPO-технологию создания дисплея, которая позволяет управлять частотой обновления экрана и снижать её в случае необходимости, чтобы сэкономить энергию. Как и в предыдущих Galaxy Note, у обоих смартфонов есть встроенный стилус. Селфи-камера в обоих смартфонах находится в вырезе внутри экрана.

Дизайн по сравнению с прошлогодними моделями Note10 изменился не слишком сильно, зато появились новые варианты цветовых расцветок с матовой текстурированной поверхностью и эффектом дымки (у модели Ultra дымка есть только в бронзовом варианте). Кроме того, для защиты корпуса применено новое прочное стекло Gorilla Glass Victus. Чтобы дизайн флагманских смартфонов Samsung был единообразнее, перо S Pen, выполненное в цвете корпуса, было перемещено на левую сторону, а кнопки громкости и питания — на правую.

Технически заметные изменения коснулись камер смартфонов. Galaxy Note20 Ultra получил основной модуль на 108 Мп, ультраширокоугольный на 12 Мп и «телевик» на 12 Мп с перископным объективом и 5-кратным оптическим зумом (максимальное значение цифрового приближения составляет 50х). Аппарат также получил новую систему лазерной автофокусировки, которая, как уверяет производитель, обеспечивает мгновенную фокусировку на объектах. Galaxy Note20 снабдили набором попроще — с главным модулем на 12 Мп, «шириком» на 12 Мп, идентичным таковому в Note20 Ultra, и третью камеру с разрешением 64 Мп и трёхкратным гибридным приближением (30-кратным цифровым).

Оба смартфона получили процессор Snapdragon 865 для американского и некоторых европейских стран. В России их можно будет купить только в версии с процессором Exynos 990. Флагманы стали первыми смартфонами, на которых заявлена поддержка игрового стримингового сервиса Microsoft xCloud.

Объем оперативной памяти устройств составляет от 8 до 12 ГБ, а встроенной - от 128 до 512 ГБ. В Note20 Ultra память можно увеличить за счет карты формата MicroSD. Ёмкость аккумуляторов Note20 и Note20 Ultra составляет 4300 и 4500 мАч соответственно. Также обе модели поддерживают сети 5G.

Galaxy Note20 уже доступен для предзаказа в России по цене от 79.990 рублей за версию с 256 ГБ встроенной памяти. Note20 Ultra можно будет купить по цене от 99.990 рублей за версию с 256 ГБ встроенной памяти и 119.990 тыс. рублей за версию с 512 ГБ памяти. Продажи смартфонов начнутся 21 августа.