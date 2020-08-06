AMD объявила о выпуске графических процессоров Radeon Pro 5300, 5500 XT, 5700 и 5700 XT для обновленного 27-дюймового iMac. Они будут доступны эксклюзивно в новых iMac.

Самой младшей в новой серии стала видеокарта Radeon Pro 5300, которая построена на графическом процессоре Navi всего с 20 вычислительными блоками и, соответственно, 1280 потоковыми процессорами. Тактовая частота GPU не уточняется, но приводится значение пиковой производительности — 4,2 Тфлопс (FP32). Объём оперативной памяти GDDR6 составляет 4 Гбайт.

Следующей идёт Radeon Pro 5500 XT, которая имеет 8 Гбайт памяти и графический процессор с 24 CU и 1536 потоковыми процессорами. Её уровень быстродействия составляет 5,3 Тфлопс, что на 0,1 Тфлопс выше показателя потребительской Radeon RX 5500 XT. Следом идёт Radeon Pro 5700, которая построена на чипе с 36 CU, то есть с 2304 потоковыми процессорами и имеет 8 Гбайт GDDR6. Здесь уровень производительности равен 6,2 Тфлопс, что намного ниже быстродействия Radeon RX 5700, которая предлагает 7,95 Тфлопс.

Самой производительной новинкой стала видеокарта Radeon Pro 5700 XT. Она предлагает 2560 потоковых процессоров и производительность до 7,6 Тфлопс. Для сравнения, потребительская Radeon RX 5700 XT способна обеспечить 9,75 Тфлопс. По всей видимости, столь большая разница обусловлена тем, что для использования в стеснённых условиях iMac новинка значительно ограничена по энергопотреблению, а соответственно и по частотам. Любопытно, что при этом новая Radeon Pro 5700 XT обладает 16 Гбайт памяти GDDR6 вместо 8 Гбайт у общедоступной Radeon RX 5700 XT.

Архитектура AMD RDNA была разработана с нуля для обеспечения максимальной производительности и энергоэффективности. По словам создателей, производительность выросла в 1,5 раза на один ватт используемой энергии по сравнению с предыдущим поколением.