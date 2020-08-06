Apple выпустила короткометражный фильм «Дублер», снятый режиссером «Ла-Ла Ленда» и «Человека на Луне» Дэмьеном Шазеллом на iPhone 11 Pro. Он снят в вертикальном формате.

Десятиминутная лента рассказывает о каскадере, который после падения с небоскреба попадает в старые фильмы. Декорации постоянно меняются, он оказывается то в немой картине, то в вестерне, то в мюзикле, то в боевике. Главную роль исполнил Том МакКомас, который работал каскадером в сериалах «Агенты Щ.И.Т.», «Полиция Чикаго» и «Бэтвумен».

В качестве камеры постановщик использовал iPhone 11 Pro, но ролик снимали в отстроенных декорациях, с профессиональным светом, звуком и цветокоррекцией.

Также компания выпустила видео о создании проекта. В ролике Шазелл признался, что он получил большое удовольствие от работы над лентой. Уместить все происходящее в такой формат - это большое испытание, которое пришлось ему по душе.