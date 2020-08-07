Apple заявила, что облачные игровые сервисы xCloud от Microsoft и Stadia от Google не будут доступны на устройствах под управлением iOS. Они нарушают правила App Store.

Как аргументирует своё решение Apple, дело в политике App Store и процессе проверки контента приложений. «App Store был создан безопасным и надёжным местом для поиска и загрузки приложений клиентами, а также отличной бизнес-возможностью для всех разработчиков, — заявил представитель компании. — Прежде чем приложения появляются в нашем магазине, все они проверяются в соответствии с набором правил, которые предназначены для защиты клиентов и обеспечения справедливых и равных условий для разработчиков».

Иными словами, в Apple хотят, чтобы поверку проходили не только Stadia или xCloud, но и каждая игра, которую можно запустить через сервисы.

Накануне Microsoft заявила, что так и не придумала, как перенести xCloud на iOS. В отсутствии решения часть ответственности компания перекладывает на Apple, которая не готова идти ей на встречу. «Apple — единственная платформа, которая лишает потребителей доступа к облачным играм и подпискам вроде Xbox Game Pass. А ее отношение к приложениям не всегда справедливо: к неигровым приложениям даже с интерактивным контентом применяются более мягкие правила,» — сообщает Microsoft.

Что касается Stadia от Google, приложение игрового сервиса появилось ещё в 2019 году, но магазин Apple не поддерживает потоковую передачу игр. При этом эксперты отметили, что Apple не проверяет каждый элемент контента в Netflix или Spotify. Однако компания заявила — между сервисами есть разница, игры — это более интерактивный продукт.

Stadia и xCloud — это своеобразные "Netflix для игр", которые транслируют игры из облака на устройства пользователей, как фильмы в онлайн-кинотеатрах. Картинка с игрой, первоначально разработанной для приставки, может передаваться даже на слабые гаджеты — нужно лишь стабильное интернет-подключение. Например, стриминговая платформа Microsoft позволяет стримить игры для Xbox и ПК (такие как Gears 5, Halo 5: Guardians, Killer Instinct и Sea of Thieves) на любые устройства, в том числе смартфоны и планшеты.

xCloud войдёт в состав подписки Game Pass Ultimate 15 сентября и будет доступен в 22 странах (России среди них нет). Сервис предоставит доступ к более чем 100 тайтлам, в которые можно будет играть на ПК и на мобильных устройствах под управлением Android. Представители Microsoft пообещали, что не оставят попыток выпустить xCloud на iOS.