Компания OWC, предлагающая модули памяти, накопители и прочую продукцию, рассчитанную на использование с компьютерами Apple, представила набор колёсиков для Mac Pro - с фиксаторами и при этом втрое дешевле оригинальных от Apple. Новинка получила название Rover Pro.

В прошлом году вместе с анонсом нового Mac Pro, были также представлены колёсики для него по цене $700. Их можно купить отдельно или заказать при покупке компьютера. После того, как они поступили в продажу, выяснилось, что помимо немалой цены, у них есть ещё один недостаток - отсутствие фиксаторов, в результате чего Mac Pro может легко уехать по неровной поверхности.

Колёсики от OWC выгодно выделяются несколькими преимуществами. Во-первых, они гораздо дешевле фирменного решения Apple. За набор из четырех колес на шарнирах из нержавеющей стали с мягким резиновым протектором, не оставляющим никаких следов на поверхности, OWC сейчас просит $199. И, во-вторых, колесики OWC Rover Pro оснащены встроенными фиксаторами, которые не дадут компьютеру уехать.

Rover Pro разработаны таким образом, что они крепятся к ножкам Mac Pro, а не заменяют их. По словам представителей компании, колёса можно прикрепить всего за две минуты. На стыке с ножками находятся прокладки из силикона для поглощения вибраций.

Прием заказов уже начат, поставки начнутся в сентябре. Сейчас комплект стоит $199, а после окончания периода предзаказов цена возрастёт до $249.