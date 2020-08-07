Японское издание Mac Otakara поделилось результатами синтетических тестов производительности нового iMac 2020 года. В рамках тестирования сравнивались самый доступный новый 27-дюймовый iMac и базовая модель предыдущего поколения.

В бенчмарке Geekbench 5 новый iMac набрал 1090 баллов в одноядерной тесте, и 5688 баллов в многоядерном. Результаты модели предыдущего поколения на 6% и 20% меньше соответственно — 1027 и 4746 баллов в аналогичных сценариях.

Базовая модель 27-дюймового iMac оснащается шестиядерным процессором Intel Core i5 десятого поколения с частотой 3,1 ГГц. В прошлом поколении использовались тоже шестиядерные чипы, но без Hyper-Threading.

Что касается производительности графической подсистемы, видеокарта Radeon Pro 5300, которой оснащается новый iMac в минимальной комплектации, оказалась на 36% быстрее в тесте Metal и на 43% быстрее в OpenCL, чем Radeon Pro 570X, которой комплектовался прошлогодний компьютер. Однако если сравнивать Radeon Pro 5300 с Radeon Pro Vega 48, то перевес будет уже в пользу второй.

Также стало известно, что SSD в новых iMac припаиваются непосредственно к материнской плате, что делает невозможной их замену. Ресурс MacRumors со ссылкой на внутренний документ для технических специалистов Apple уточняет, что это касается только конфигураций с объёмом 256 Гбайт, 512 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. В комплектациях с 4- и 8-Тбайт хранилищем данных накопитель по-прежнему подключается к разъёму на материнской плате и может быть заменён при необходимости.