Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Apple нарушившей конкуренцию на рынке приложений родительского контроля. Оно проводило расследование по заявлению «Лаборатории Касперского».

"Комиссия ФАС установила, что компания Apple злоупотребила доминирующем положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS", - отмечается в сообщении службы.

Нарушение выразилось также в том, что Apple установила за собой право отклонять и не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям. Компании будет выдано предписание устранить нарушения.

С октября 2018 года, как считает ФАС, Apple ограничивает возможности сторонних разработчиков приложений для «родительского контроля». Одновременно компания выпустила собственное приложение «Экранное время», которое выполняет те же функции. Тем самым компания использовало своё доминирующее положение для ограничения конкуренции, считает ФАС.

ФАС выдала Apple предписание об устранении нарушения. В свою очередь в Apple заявили, что будут обжаловать решение ФАС. В компании подчеркнули, что с уважением относятся к ведомству, но не согласны с его решением.

В Apple отметили, что разработчики обновили рекомендации по приложениям для родительского контроля, так как используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. «Мы сотрудничали с "Лабораторией Касперского", которая инициировала эту жалобу, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям. В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них», – рассказали в пресс-службе компании.