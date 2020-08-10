Удаление мессенджера WeChat из каталога магазина App Store может обернуться падением продаж iPhone на 25–30% по всему миру. Такое мнение высказал аналитик Мин-Чи Куо.

Постановление, запрещающее американцам вести бизнес с приложениями TikTok и WeChat и их владельцами - компаниями ByteDance и Tencent Holdings, Дональд Трамп подписал в четверг, 6 августа. Решение вступит в силу через 45 дней. Обе фирмы, сказали в Белом доме, "угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

WeChat - жизненная необходимость в Китае. Он используется не только для общения. Приложение заменило большое количество других сервисов, через него оплачивают покупки, проезд, осуществляют различные платежи и так далее. Его мировая аудитория превышает 1,2 миллиарда человек. Для многих пользователей WeChat, по сути, уже давно превратился в надстройку к iOS и Android.

Куо представил оптимистический и пессимистичный сценарии в зависимости от того, потребуют ли от Apple удалить WeChat только из магазина приложений App Store в Соединённых Штатах, или же запрет будет распространён на все страны, где работает магазин.

Согласно первому, если WeChat будет изъят из американского сегмента App Store‌, то мировые поставки iPhone сократятся на 3–6%, других продуктов (AirPods, iPad, Apple Watch и Mac) — менее чем на 3%. Если же WeChat удалят из App Store по всему миру, поставки iPhone упадут на 25–30%, прочего "железа" — на 15–25%, полагает эксперт.

Мнение Куо негативно повлияло на биржевые котировки Apple. После публикации прогноза акции Apple упали в цене на 2,3%. В понедельник, 10 августа, негативная тенденция перекинулась и на азиатских поставщиков компонентов для «яблочных» устройств. Так, акции компаний GoerTek и Luxshare, участвующих в производстве наушников AirPods, подешевели на 7,7% и 4,7%. Гонконгский производитель AAC Technologies, выпускающий комплектующие для iPhone, iPad и Apple Watch, также потерял 5,7% от стоимости акций.