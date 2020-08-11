Apple подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США уведомление о возражении на регистрацию товарного знака Prepear — приложения для поиска рецептов и составления меню. Причина — груша, изображённая на лого Prepear, слишком похожа на яблоко из логотипа Apple.

Название "Prepear" представляет собой игру слов (prepare — «готовить» и pear — «груша»), а на логотипе изображена стилизованная груша, которая и стала поводом для конфликта с Apple. Специалисты компании утверждают, что логотип в виде груши «вызовет ослабление самобытности» логотипа Apple и затруднит его идентификацию потребителями, что является нарушением Закона Лэнхема (федеральный закон США о товарных знаках, принятый в 1946 году).

К тому же в Apple делают акцент на том, что у них есть множество программных продуктов, в том числе связанных со здоровьем и питанием. Поэтому сходство логотипов может дополнительно убедить пользователей, что приложение Prepear связано с Apple.

Сейчас основатели Prepear оформляют петиции на Change.org и обращаются к сообществу за помощью — самостоятельно они даже не надеются выстоять против юридической машины одной из крупнейших корпораций в мире.

"Большинство малых предприятий не могут позволить себе потратить десятки тысяч долларов, чтобы бороться с Apple. Это ужасно — быть подвергнутым юридической атаке со стороны одной из крупнейших компаний в мире, даже если мы явно не сделали ничего плохого. Мы понимаем, почему большинство компаний просто уступают и меняют свои логотипы", - следует из заявления Prepear.

Apple уже не в первый раз готова судиться за логотип. В 2019 году компания направила в патентное ведомство Норвегии письмо с претензией к эмблеме политической партии Fremskrittspartiet, которая представляла собой яблоко. Также в Apple возражали против логотипа велосипедной дорожки в Германии, который отдаленно напоминал яблоко.