На прошлой неделе цена акций Apple выросла почти на 5%. Теперь рыночная стоимость компании составляет почти $2 триллиона. Это отразилось и на состоянии генерального директора Apple Тима Кука: он стал миллиардером.

По данным агенства Bloomberg, Тим Кук владеет 0,02% всех акций Apple, или 847.969 штуками, общая стоимость которых по текущему курсу составляет $375 млн. Еще $650 млн — это доходы от предыдущей продажи акций, дивиденды и другие бонусы. В общей сложности получается $1,025 млрд.

При этом эксперты агентства не исключают, что в реальности она может оказаться ниже $1 млрд ввиду того, что глава Apple мог совершать анонимные пожертвования на крупные суммы.

В текущем месяце Кук должен получить выплаты от акций в девятый раз в случае, если они не продемонстрируют резкое падение. В результате состояние главы Apple увеличится еще на $100 млн.

Подавляющая часть состояния Тима Кука связана с премиями, которые он получил с тех пор, как присоединился к Apple в 1998 году - тогда он получил большое вознаграждение за налаживание сложных цепочек поставок. А в первый день на посту исполнительного директора он также получил громадное вознаграждение в виде привилегированных акций. Акции он получал ежегодно, причем их объем увеличивался, когда котировки Apple обходили две трети компаний из списка S&P 500.

На момент смерти Стива Джобса компания стоила примерно $350 млрд, и с тех пор шёл почти неуклонный рост. Сейчас рыночная капитализация Apple оценивается в $1,928 трлн.