Аналитики из Wedbush Securities заявили, что Apple может выпустить более дешевый iPhone 12 без 5G-модема в начале 2021 года. Ранее предполагалось, что компания выпустит 4G-варианты этой осенью.

Изначально аналитики ожидали, что Apple презентует iPhone 12 в версиях 4G и 5G вместе этой осенью, но после пересмотра цепочек поставок в Азии они говорят об отдельном анонсе для iPhone 12 4G в начале 2021 года.

Специалисты полагают, что бюджетный iPhone будет представлен в феврале следующего года. По оценке агентства, стоимость устройства составит 800 долларов или около 60 тысяч рублей.

Предполагается, что таким образом Apple намерена увеличить долю своих девайсов на рынке субфлагманов. За счёт выпуска таких устройств Apple сможет нарастить общие объёмы продаж смартфонов.