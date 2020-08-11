Студия Мартина Скорсезе Sikelia Productions заключила многолетнюю сделку с Apple, в рамках которой будет разрабатывать кино и телепроекты для платформы Apple TV+. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

По условиям сделки, компания режиссёра должна показывать все свои фильмы и сериалы в первую очередь Apple, а если та откажется, может предлагать проекты другим продюсерам.

Мартин Скорсезе подписал многолетнее соглашение с Apple после того, как компания выделила его студии и её партнёру Appian Way около 200 миллионов долларов на производство триллера «Убийцы цветочной Луны». Фильм планируется выпустить в 2021 году — как в стриминговом сервисе Apple TV+, так и в кинотеатральном прокате.

Интересно, что недавно Apple заключила похожую сделку со студией Леонардо Ди Каприо. Последний вместе с Робертом де Ниро сыграет одну из главных ролей в свежей картине Скорсезе. Сюжет расскажет о том, как в 1920-х годах ФБР расследовало серию убийств индейцев племени осейдж, на земле которых обнаружили нефть.

Скорсезе основал свою кинокомпанию ещё в 2003 году и выпустил с её помощью все свои последующие фильмы, такие как «Отступники», «Волк с Уолл-стрит» и остальные.