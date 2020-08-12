По данным отчёта аналитической компании Canalys, поставки смартфонов в США по итогам второй календарной четверти 2020 г. сократились на 5% в годовом исчислении. Впрочем, относительно предыдущего квартала налицо рост в пределах 11%. Это говорит о том, что рынок смартфонов начал постепенно восстанавливаться после удара коронавируса.

За три месяца — с апреля по июнь — в США было поставлено примерно 31,9 млн смартфонов. Для сравнения: годом ранее отгрузки равнялись 33,4 млн единиц.

Apple сумела занести в свой актив очередной рекорд — 15 млн отгруженных в течение квартала iPhone. Причем, вендор отгрузил на 15% больше iPhone 11, нежели прошлогоднего бестселлера — iPhone XR. А вот у Samsung спрос на линейку Galaxy S20 был на 59% ниже, чем на Galaxy S10 в своё время.

По итогам второго квартала текущего года Apple не просто лидирует, а обходит ближайшего конкурента вдвое - на долю купертиновцев приходится 47,1% рынка смартфонов США. На втором месте находится Samsung с 23,2 %. Таким образом, эти две компании ответственны за поставку семи из десяти смартфонов на американский рынок.

В пятёрку лидеров также входят LG, Lenovo (то есть Motorola) и TCL, но на них приходится лишь 11%, 6,9% и 4,0% соответственно. Остальные бренды вместе взятые занимают только 7,7% рынка, хотя годом ранее у них было 11,1%.

Аналитики акцентируют внимание, что, несмотря на торговые трения между США и Китаем, около 70% поставленных в США смартфонов были произведены в Поднебесной. Для сравнения, кварталом ранее это значение составляло 60%.