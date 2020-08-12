Apple придётся выплатить PanOptis сумму в $506 млн за умышленное нарушение нескольких патентов, связанных с технологией 4G LTE. Так постановил Федеральный суд штата Техас.

Компания PanOptis подала иск против Apple еще в начале 2019 года. В судебных документах указано, что купертиновцы нарушили семь патентов, связанных со стандартами LTE. Истец утверждал, что его запатентованные решения использовались в iPhone, iPad и Apple Watch. Изначально сумма компенсации не уточнялась. Представители PanOptis требовали возмещения ущерба «в виде разумных гонораров».

Стоит отметить, что PanOptis и её дочерние компании Optis Wireless Technology, Optis Cellular Technology, Unwired Planet и Unwired Planet International на самом деле не занимаются реальным бизнесом, а владеют патентами и получают доход от судебных тяжб. Другими словами, это патентные тролли.

В cамой Apple патенты компаний считают недействительными и обещают подать апелляцию. «Мы благодарны суду за потраченное время, но разочарованы решением и планируем подать апелляцию. Подобные иски, когда компании накапливают патенты для получения прибыли и вреда другим компаниям, служат лишь для того, чтобы уничтожить инновации и наносить вред потребителям», - отметили в Apple.