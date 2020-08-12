Минюст зарегистрировал приказ Минкомсвязи о внесении изменений в правила применения оборудования радиодоступа, которые позволяют сертифицировать в России оборудование с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6, пишет «Коммерсант».

Wi-Fi 6 предназначен для работы в уже существующих спектрах 2,4 ГГц и 5 ГГц, но может включать дополнительные полосы частот в диапазонах от 1 до 7 ГГц по мере их появления.

Основные преимущества Wi-Fi 6 заключаются в более высокой по сравнению с предыдущим стандартом Wi-Fi 5 пропускной способности сети, более высокой скорости (в среднем примерно на 25%), возможности работы с большим количеством устройств (если речь идет о роутерах) и пр.

Новый стандарт Wi-Fi уже поддерживают последние линейки смартфонов, ноутбуков и роутеров таких производителей, как Apple, Samsung, Huawei, Dell, HP, Lenovo и Asus, но из-за отсутствия сертификации функционал для российских пользователей был вынужденно ограничен.

Ранее с просьбой ускорить сертификацию оборудования с поддержкой Wi-Fi 6 в Минкомсвязи обращались представители Apple, Huawei и Samsung, а компания МТС уже заказала 50 тыс. таких роутеров в надежде привлечь в свои сети геймеров и ценителей технологических новинок. По данным издания "Коммерсант", другие российские операторы пока не проявили заинтересованность в закупке оборудования Wi-Fi 6 из-за его дороговизны и неготовности рынка к появлению новых систем.