Apple планирует представить пакет единой подписки на свои цифровые сервисы, сообщает Bloomberg. Подписка будет называться Apple One, и она предложит несколько тарифных планов.

По информации Bloomberg, объединённый пакет Apple One будет представлен этой осенью одновременно с презентацией следующей линейки iPhone. Базовый пакет подписки будет включать Apple Music и Apple TV+, в то время как более дорогой вариант будет включать также игровой сервис Apple Arcade. Следующий уровень подписки добавит Apple News+. Самый дорогой пакет будет также включать дополнительное хранилище iCloud. Помимо этого, существует также версия, которая будет включать в себя виртуальный сервис для фитнеса в стиле Peloton под кодовым названием Seymour.

Стоимость пакетов не разглашается, однако во всех случаях групповые тарифы получатся выгоднее, чем индивидуальная подписка на сервисы. В то же время источники Bloomberg уверены, что функция «Семейного доступа», позволяющая семье до шести человек использовать одну подписку, будет доступна во всех пакетах.

О том, что Apple рассматривает возможность запуска пакетных планов мы узнали еще в прошлом году. Это представлялось вполне ожидаемым и логичным ходом, особенно с учетом успеха Amazon с ее собственным «супер-пакетом» Amazon Prime.

Ранее Apple включила Apple TV+ в студенческую подписку Apple Music без изменения стоимости, а также дарит бесплатную годовую подписку на TV+ всем покупателям новых устройств. Пакетные планы со сниженной ежемесячной абонплатой — отличная возможность привлечь еще больше клиентов, тем самым обеспечив себе стабильный рост доходов.