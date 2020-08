Известный инсайдер Джон Проссер выложил у себя в твиттере график анонсов новых iPhone, iPad и Apple Watch. Он рассказал, что смартфоны презентуют в октябре, а часы и планшет — в начале сентября.

Проссер уверен, что в этом году Apple организует два крупных анонса. 7 сентября компания представит новые Apple Watch и iPad, информация о девайсах будет раскрыта на сайте. Блогер не стал конкретизировать, какие именно модели планшетов и часов анонсирует компания осенью.

Второй этап, если верить инсайдеру, пройдет 12 октября — это день презентации линейки iPhone 12. Тогда же стартует и приём предзаказов на базовые модели семейства. «Обычные» iPhone 12 начнут поступать пользователям уже 19 октября. А вот на Pro-версии предзаказ можно будет оформить только в ноябре. В том же месяце смартфоны поступят в продажу.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)