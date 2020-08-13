Джон Проссер назвал даты анонса новых iPhone, Apple Watch и iPad

Известный инсайдер Джон Проссер выложил у себя в твиттере график анонсов новых iPhone, iPad и Apple Watch. Он рассказал, что смартфоны презентуют в октябре, а часы и планшет — в начале сентября.

Проссер уверен, что в этом году Apple организует два крупных анонса. 7 сентября компания представит новые Apple Watch и iPad, информация о девайсах будет раскрыта на сайте. Блогер не стал конкретизировать, какие именно модели планшетов и часов анонсирует компания осенью.

Второй этап, если верить инсайдеру, пройдет 12 октября — это день презентации линейки iPhone 12. Тогда же стартует и приём предзаказов на базовые модели семейства. «Обычные» iPhone 12 начнут поступать пользователям уже 19 октября. А вот на Pro-версии предзаказ можно будет оформить только в ноябре. В том же месяце смартфоны поступят в продажу.

По данным инсайдера, в датах премьеры новых iPhone или как минимум нового поколения Pro-версий не исключены изменения. В зависимости от ситуации с производством смартфонов их публичный дебют может быть отложен на более поздний срок.

Ранее финансовый директор Apple Лука Маэстри подтвердил, что iPhone нового поколения будут представлены публике на несколько недель позже, чем обычно.

Источник: AppleInsider

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