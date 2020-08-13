Известный инсайдер Джон Проссер выложил у себя в твиттере график анонсов новых iPhone, iPad и Apple Watch. Он рассказал, что смартфоны презентуют в октябре, а часы и планшет — в начале сентября.

Проссер уверен, что в этом году Apple организует два крупных анонса. 7 сентября компания представит новые Apple Watch и iPad, информация о девайсах будет раскрыта на сайте. Блогер не стал конкретизировать, какие именно модели планшетов и часов анонсирует компания осенью.

Второй этап, если верить инсайдеру, пройдет 12 октября — это день презентации линейки iPhone 12. Тогда же стартует и приём предзаказов на базовые модели семейства. «Обычные» iPhone 12 начнут поступать пользователям уже 19 октября. А вот на Pro-версии предзаказ можно будет оформить только в ноябре. В том же месяце смартфоны поступят в продажу.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

По данным инсайдера, в датах премьеры новых iPhone или как минимум нового поколения Pro-версий не исключены изменения. В зависимости от ситуации с производством смартфонов их публичный дебют может быть отложен на более поздний срок.

Ранее финансовый директор Apple Лука Маэстри подтвердил, что iPhone нового поколения будут представлены публике на несколько недель позже, чем обычно.