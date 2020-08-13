95% китайцев готовы отказаться от использования iPhone, если на смартфонах Apple перестанет работать приложение WeChat. Такой результат показал масштабный опрос, проведенный среди пользователей iPhone в Китае.

WeChat — одно из самых важных приложений для жизни в Китае, поскольку объединяет функции мессенджера, социальной сети, платежной платформы и многие другие. Сервис используют почти все жители КНР.

По словам участников опроса, без WeChat iPhone в Китае превратится в «дорогой электронный мусор». Многие пользователи легко перейдут на другую платформу, чтобы не лишаться жизненно важного софта.

Сервис WeChat и работающие на его основе приложения могут перестать работать на iPhone из-за указа президента США Дональда Трампа. Согласно последнему постановлению президента, американские компании должны прекратить сотрудничество с китайскими компаниями Tencent и ByteDance, которые являются владельцами WeChat и TikTok соответственно.

Руководители Tencent во время выступления на конференции выразили надежду на то, что запрет будет касаться только WeChat на территории США, но не коснётся его китайского аналога под названием Weixin. Они также отметили, что до сих пор не имеют информации о том, насколько масштабным будет запрет американского правительства на сотрудничество с Tencent.

Ряд крупных американских компаний, включая Apple, Ford, Walmart и Disney обратились в Белый дом за разъяснениями последствий вступления указа о запрете WeChat в силу. Как пишет WSJ, компании считают формулировки документа слишком размытыми и беспокоятся о том, что решение властей США негативно повлияет на их бизнес.