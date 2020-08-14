Мобильную версию игры Fortnite удалили из магазинов AppStore и Google Play из-за функции прямых платежей, которую разработчики добавили в приложение.

В новых версиях Fortnite для iOS и Android, вышедших в четверг, появилась возможность приобретения внутриигровой валюты и совершения других встроенных покупок напрямую, в обход встроенных платежных механизмов магазинов приложений. Это позволяет Epic не платить комиссию в размере 30%, которую взимают Apple и Google. Внутриигровая валюта, купленная в обод "платформодержателей", обходится пользователям на 20% дешевле.

Apple хитрость не оценила – вечером того же дня Fortnite удалили из App Store за нарушение правил площадки. Как пояснили в Apple, компания-разработчик Epic Games нарушила правила App Store, которые одинаковы для всех продавцов на площадке и призваны охранять безопасность пользователей. «Epic включила в свое приложение функцию, которая не была проверена или одобрена Apple, и они сделали это с явным намерением нарушить правила App Store», — говорится в заявлении Apple.

В ответ Epic Games тут же подала 62-страничный иск в суд против Apple. Молниеносность, с которой был подготовлен иск, косвенно указывает на то, что разработчик готовился к такому развитию событий. Компания также призвала пользователей соцсетей присоединиться к компании против Apple с хэштегом #FreeFortnite, призывая игроков добиваться возврата денег от Apple, если они потеряют доступ к игре, и создав видео-ролик Nineteen Eighty, пародирующий знаменитую рекламу Apple "1984".

Руководство Epic Games заявило, что Apple «накладывает необоснованные ограничения и незаконно монополизирует рынок». В Epic Games подчеркнули, что не собираются требовать денежных выплат от Apple или Google, а стремятся положить конец несправедливым действиям компаний в отношении разработчиков приложений.

«Apple стала тем, против чего некогда восставала: монстром, стремящимся контролировать рынки, блокировать конкуренцию и тормозить инновации. Apple больше, могущественнее, подготовленнее и разрушительнее, чем монополии прошлого», — написано в иске Epic, направленном в суд Северного округа Калифорнии.

Вскоре после Apple игру Fortnite из своего магазина приложений удалила и компания Google, после чего Epic Games подала иск в суд и к ней. Google, как и Apple, взимает с разработчиков 30-процентную комиссию за размещение их приложений в Google Play. Притом Google обычно чуть меньше критикуют за это, так как в случае с гаджетами на Android, в отличие от iOS, пользователи могут скачивать игры и сервисы и не через официальный магазин приложений.

Согласно Sensor Tower, App Store — гораздо большая потеря для Epic Games, чем Google Play. Fortnite была запущена в Google Play только в апреле этого года, потому что разработчик долгое время не соглашался с 30-процентной долей дохода Google. И, по оценке аналитиков, ежемесячные доходы оставались намного ниже, чем на платформе Apple. За последние 30 дней пользователи App Store потратили на Fortnite $43,4 миллиона, тогда как пользователи Google Play — лишь $3,3 миллиона.

Основатель Epic Games Тим Суини давно критикует взимаемую корпорациями 30-процентную комиссию. Ее критикуют и многие другие разработчики: в марте прошлого года жалобу на 30-процентные сборы со всех приложений, размещенных в App Store, подал музыкальный стриминговый сервис Spotify, а уже в текущем году Telegram обвинил Apple в нарушении антимонопольных норм. В июне Еврокомиссия начала проверку того, не противоречит ли правило о 30-процентной комиссии антимонопольному законодательству ЕС.