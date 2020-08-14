Apple начала продажи восстановленных ноутбуков MacBook Pro 13 2020 года. При покупке такого компьютера можно сэкономить около $200, в сравнении с таким же, но абсолютно новым лэптопом.

В настоящее время восстановленные варианты MacBook Pro 13 доступны только с процессорами Intel Core i5 и i7 восьмого поколения. Тем не менее, эти ноутбуки оснащаются новыми клавиатурами ножничного типа, которые гораздо более практичны и долговечны, чем печально известные «бабочки».

К сожалению, действительно «новых» MacBook Pro 13 на процессорах Intel 10-го поколения и с четырьмя портами Thunderbolt 3 в магазине восстановленных устройств не представлено.

По заявлению компании, все они детально тестируются, очищаются, получают комплект новых аксессуаров, а значит ничем не отличаются от полностью новых, но при этом стоят дешевле. Официальная гарантия 1 год. Восстановленные MacBook Pro пока можно купить только в США.