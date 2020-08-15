Adobe планирует добавить инструмент для проверки подлинности изображений в свою программу Photoshop, чтобы снизить число фейковых картинок, появляющихся в сети. Обсуждение этой возможности началось ещё год назад, когда Adobe совместно с New York Times и Twitter учредила инициативу Content Authenticity Initiative (CAI).

Принцип новой системы будет заключаться в использовании системы тегов, которая поможет отследить изображение до его первоисточника. Эти теги будут защищены криптографией. Каждый раз, когда фото редактируется, автоматически будут добавляться соответствующие записи, содержащие полную историю изменений. Adobe считает, что эти метаданные, «вшитые» в фотографию, помогут сдержать распространение дезинформации и поддельных снимков в Сети.

Adobe выпустила официальный документ, в котором говорится о выпуске предварительной версии Photoshop с новыми возможностями, использующими данную технологию. Такая версия редактора должна выйти в конце текущего года. Компания также планирует интегрировать новые инструменты в свою социальную сеть для творческих людей и профессионалов Behance.

Как отмечает сайт Wired, эта инициатива поможет социальным сетям, в том числе Twitter и Facebook, укрепить и автоматизировать системы, которые они уже используют для выявления фейков.

Успех нового инструмента Photoshop возможен только в том случае, если сообщество примет его и будет активно использовать. Это зависит от понимания ситуации не только конкретными людьми, но и крупными соцсетями, компаниями, разработчиками софта и производителями камер. Сказать, как будет обстоять дело с его внедрением в глобальном масштабе, пока что сложно.