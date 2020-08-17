Торги акциями компании Apple на Московской бирже начнутся с 7 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Ранее биржа сообщала, что с 24 августа начнет торги акциями иностранных эмитентов – инвесторам станут доступны сделки с бумагами компаний, входящими в индекс S&P 500, в том числе Microsoft, Amazon, NVIDIA, McDonald's, Facebook, Twitter, Alphabet, ExxonMobil, Boeing, Intel, AT&T, Pfizer, Visa, Netflix, Micron Technology, Activision Blizzard, Walt Disney, AMD, Mastercard.

Перенос сроков запуска торгов акциями Apple связан с корпоративным событием - процедурой дробления акций. 30 июля 2020 года совет директоров компании одобрил эту процедуру, и при закрытии реестра 24 августа каждый акционер Apple получит три дополнительные акции на каждую принадлежащую ему бумагу.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним будут осуществляться в российских рублях с участием Национального клирингового центра (НКЦ) и учетом ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Дивиденды на акции будут начисляться в оригинальной валюте – по американским бумагам в долларах США.