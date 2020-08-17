Исследовательская компания Counterpoint опубликовала статистику продаж смартфонов во втором квартале 2020 года. Согласно обнародованным данным, самым часто покупаемым смартфоном последних трех месяцев стал iPhone 11.

Согласно исследованию, смартфон Apple возглавил пятерку самых продаваемых в Китае моделей, опередив Oppo A8, Honor 9X, Vivo Y3 и Huawei Mate 30 5G. При этом только iPhone 11 и Huawei Mate 30 относятся к премиум-сегменту, остальные — к бюджетному.

Подобная ситуация наблюдается и в других регионах. iPhone 11 является самым продаваемым смартфоном в США, Германии, Великобритании и Японии. При этом в Великобритании в пятерку лучших вошли сразу четыре модели iPhone, а в Японии смартфоны Apple занимают три первые позиции. В США лидерство iPhone 11 зафиксировали с отрывом в 12 процентов от Samsung Galaxy A10e, который получил долю 6 процентов.

В некоторых странах, рынок которых изучили специалисты Counterpoint, iPhone 11 упустил лидерство. Например, в Южной Корее весь топ-5 заняли смартфоны Samsung, на первом месте оказался Samsung Galaxy A90 5G с долей 11 процентов. Во Франции первое и второе места заняли Samsung Galaxy A51 и iPhone 11, на которые пришлось 8 и 7 процентов соответственно. В Индии самыми популярными смартфонами стали Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi 8, доля которых составила 14 процентов.

Ранее iPhone 11 признавали самым популярным смартфоном и в I-м квартале. По данным аналитической компании Omdia, за первые три месяца года Apple поставила 19,5 миллиона iPhone 11, в то время как занявшая вторую строчку Samsung отгрузила только 6,8 миллиона Galaxy A51. Объемы поставок Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro составили 6,6 миллиона и 6,1 миллиона соответственно. Замкнул пятерку iPhone XR с 4,7 миллиона.

Как отметили эксперты, популярность iPhone 11 объясняется сниженной ценой смартфона по сравнению с iPhone XR - Apple уменьшила цену iPhone 11 на $50 по сравнению с iPhone XR.