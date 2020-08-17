Конфликт между Epic Games и Apple получил свое продолжение. 28 августа купертиновцы планируют заблокировать все аккаунты разработчиков Epic Games и закрыть доступ к инструментарию для iOS и Mac, лишив их возможности поддерживать работу своих приложений и выпускать новые.

В том числе Epic Games лишится доступа к необходимым инструментам для поддержки игрового движка Unreal Engine, который студия предлагает сторонним разработчикам, из-за чего он станет несовместимым с экосистемой Apple. А это приведёт к тому, что сторонние разработчики перестанут использовать Unreal Engine на iOS и macOS. То есть можно говорить о полном «закрытии» движка для этих систем.

Epic Games заявила, что подала новый судебный иск к Apple, чтобы сохранить доступ к указанным платформам и вернуть Fortnite в App Store. Разработчики считают подобный ход недопустимым, так как изначально претензии платформодержателя были именно к Fortnite, которая нарушила правила магазина. В компании заявляют, что «Apple недостаточно просто удалить игру из App Store — теперь она атакует целый бизнес Epic в не связанных с ней областях», а также всех разработчиков, пользующихся Unreal Engine.

«Epic, скорее всего, добьется успеха по существу своих претензий, но без судебного запрета действия Apple нанесут непоправимый ущерб репутации Epic среди пользователей Fortnite и будут катастрофическими для будущего отдельного бизнеса Unreal Engine. Движок больше не сможет поддерживать платформы Apple, и разработчики будут вынуждены использовать альтернативы», — объясняет Epic Games.

Конфликт между компаниями возник после того, как Fortnite была удалена из App Store из-за введения функции, которая позволяла платить во внутриигровом магазине напрямую без комиссии. По той же причине игру убрали из Google Play, после чего Epic Games подала в суд на держателей обеих платформ.