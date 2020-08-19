По информации бывшего сотрудника Apple Дэвида Шейера, в 2005 году компания работала с правительственным военным подрядчиком и разрабатывала для них модифицированную версию плеера iPod пятого поколения.

Шейер уточнил, что Apple работала с инженерами крупного оборонного подрядчика США над созданием iPod со специальным правительственным оборудованием и невозможностью обнаружения записанных на него данных. При этом внешне гаджет не должен был отличаться от обычных версий плеера.

«Я сидел за своим столом, писал код для iPod, который должен был выйти в следующем году. Без стука ко мне вошел руководитель разработки ПО для iPod — босс моего босса — и закрыл дверь за собой». «У меня для тебя специальное задание. Твой начальник не знает об этом. Ты поможешь двум инженерам из Министерства энергетики разработать специальный iPod. Отчитывайся только передо мной», — сказал начальник Шейера.

Причем пришедшие инженеры не сообщали, для чего конкретно им понадобилась специальная версия iPod. Фактически Apple просто предоставила специалистов и поделилась некоторыми данными о своем плеере. Доступа к инструментам разработки и серверам сторонние специалисты не получили.

Для модификации выбрали iPod пятого поколения, потому что у него был легко разбираемый корпус и жёсткий диск объёмом 60 Гбайт. Кроме того, это был последний iPod с операционной системой без цифровой подписи, что облегчало внесение изменений в ПО.

Для хранения скрытой информации на iPod был создан дополнительный раздел, которого не было видно при обычном подключении плеера к компьютеру. Для запуска записи в самой дальней части меню настроек появилась неприметная опция — ее название программист не уточняет.

Шайер никогда не видел, какое дополнительное оборудование устанавливали в iPod, но считает, что из плеера делали «скрытый счётчик Гейгера». Такое устройство могло применяться для проведения секретных операций по сбору доказательств радиоактивности.

Работа над гаджетом шла несколько месяцев, после чего «инженеры из министерства» ушли навсегда. Только четыре человека в Apple знали о проекте. Сегодня никто из тех людей не остался работать в компании. Никаких документальных свидетельств не осталось, так как все контакты осуществлялись лично.