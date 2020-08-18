Ресурс 9to5mac опубликовал крупную подборку фотографий iPhone 12 и iPhone 12 Pro, попутно сравнив их с iPhone 4, который, по многочисленным слухам и утечкам, является "идейным вдохновителем" для новой серии.

В этом году Apple готовит четыре новых iPhone: модели с обозначением iPhone 12 станут младшими и получат экраны с диагональю 5,4 и 6,1 дюйма, а также основные камеры с двумя фотосенсорами. Pro-версии будут представлены модификациями с экранами на 6,1 и 6,7 дюйма (Max). Смартфоны оснастят камерами с тремя фотосенсорами, также есть информация, что они получат LiDAR-сканер для лучшей работы контента в дополненной реальности. Главное дизайнерское отличие нового поколения от старого — возвращение к прямым граням, что уже было в iPhone 4 — 5S.

Макеты дают возможность оценить только общие обводы корпуса и расположение основных модулей. По этой причине нельзя точно сказать, как конкретно будет выглядеть камера в iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Подобные макеты, которые созданы по точным чертежам для производства чехлов, появляются каждый год перед анонсом новых смартфонов. Некоторые производители уже предлагают чехлы для iPhone 12 на Amazon и других крупных сайтах.