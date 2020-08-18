Apple провела ребрендинг радиостанции Beats 1. Новое название самого популярного канала теперь звучит как Apple Music 1. Кроме того, компания запускает ещё две станции под названиями Apple Music Hits и Apple Music Country.

Apple Music Hits будет проигрывать хиты 80-х, 90-х и 2000-х, а также шоу знаменитых артистов. Среди ведущих Джейд Донован, Эстель, Лоуки, Дженн Марино, Саби, Николь и Натали Скай, Джордж Струмбулопулос.

Apple Music Country предложит поклонникам кантри-музыки лучшие современные композиции. Здесь можно познакомиться с будущими звёздами и встретиться с легендами, чьи треки сыграли определяющую роль в становлении кантри-музыки. Ведущие: Келли Беннет, Тай Бентли, Бри, Алишер Дэвис, Уорд Гюнер, Нада и Тиера.

Apple Music 1 продолжит вещание из студий в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Нэшвилле и Лондоне и сохранит своих ведущих, включая Зейн Лоу, Эбро Дардена, Брука Риза и Дотти. С момента запуска Apple Music в 2015 году Beats 1 превратилась в одну из самых слушаемых станций в мире с трансляциями интервью артистов, глобальными эксклюзивами и премьерами. На протяжении эволюции эта станция наладила связь с сообществом музыкантов.

Как отмечает ресурс The Verge, переименование и другие нововведения говорят о серьезных намерениях Apple конкурировать с крупными стриминговыми платформами и радиосервисами.