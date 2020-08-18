Apple переименовала радиостанцию Beats 1 и запустила две новые
Apple провела ребрендинг радиостанции Beats 1. Новое название самого популярного канала теперь звучит как Apple Music 1. Кроме того, компания запускает ещё две станции под названиями Apple Music Hits и Apple Music Country.
Apple Music Hits будет проигрывать хиты 80-х, 90-х и 2000-х, а также шоу знаменитых артистов. Среди ведущих Джейд Донован, Эстель, Лоуки, Дженн Марино, Саби, Николь и Натали Скай, Джордж Струмбулопулос.
Apple Music Country предложит поклонникам кантри-музыки лучшие современные композиции. Здесь можно познакомиться с будущими звёздами и встретиться с легендами, чьи треки сыграли определяющую роль в становлении кантри-музыки. Ведущие: Келли Беннет, Тай Бентли, Бри, Алишер Дэвис, Уорд Гюнер, Нада и Тиера.
Apple Music 1 продолжит вещание из студий в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Нэшвилле и Лондоне и сохранит своих ведущих, включая Зейн Лоу, Эбро Дардена, Брука Риза и Дотти. С момента запуска Apple Music в 2015 году Beats 1 превратилась в одну из самых слушаемых станций в мире с трансляциями интервью артистов, глобальными эксклюзивами и премьерами. На протяжении эволюции эта станция наладила связь с сообществом музыкантов.
Как отмечает ресурс The Verge, переименование и другие нововведения говорят о серьезных намерениях Apple конкурировать с крупными стриминговыми платформами и радиосервисами.
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