Apple стала первой публичной компанией в США, чья капитализация достигла $2 трлн. Её акции на утренних торгах выросли на 1,2% до $467,78. С начала года акции компании выросли на 57%.

Следует отметить, что предыдущий важный рубеж капитализации в $1 трлн был преодолён 2 года назад – в начале августа 2018 года. Таким образом, за 24 месяца рыночная стоимость компании выросла в 2 раза.

В конце июля Apple отчиталась за третий квартал, ее результаты оказались лучше, чем ожидали эксперты: выручка выросла на 11%, до $59,6 млрд, а прибыль — на 12%, до $11,2 млрд.

В условиях действовавших в разных странах карантинных мер и, соответственно, взрывного роста использования онлайн-сервисов сильно выросли акции не только Apple, но и других технологических гигантов — Google, Amazon, Facebook, Microsoft, а также многих других компаний этой сферы.

Как отмечают аналитики, быстрый рост Apple до $2 трлн особенно удивителен на фоне того, что за последние два года компания не выпустила ни одного нового продукта. Она лишь продолжает улучшать то, что сделала ранее, но это не помешало ей превратиться в один из самых эффективных инструментов зарабатывания денег в отрасли через контроль того, как сотни миллионов людей общаются, развлекаются и совершают покупки.

Аналитики по-прежнему видят потенциал в бумагах Apple. «Думаю, что это монументальное достижение для Apple, тем более что многие скептики думали, что рост компании из Купертино закончился много лет назад», — сказал аналитик Wedbush Дэн Айвз Yahoo Finance.

Стоит отметить, что Apple не единственная компания, достигшая отметки в $2 триллиона. В декабре 2019 года её опередила нефтяная компания Saudi Aramco, но с тех пор её капитализация заметно снизилась.