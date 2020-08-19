Согласно свежей инсайдерской информации, Apple выпустит планшет iPad Air 4 уже в марте следующего года. Это устройство должно заполнить нишу между iPad Pro и планшетами начального уровня.

Утверждается, что новинка получит дисплей Liquid Retina с диагональю 11 дюймов. Вычислительная нагрузка ляжет на процессор Apple A14, выполненный по 5-нанометровой технологии. Этот же чип станет «сердцем» смартфонов семейства iPhone 12, анонс которых ожидается в первой половине сентября.

Ранее также сообщалось, что iPad Air 4 получит официальную чехол-клавиатуру Magic Keyboard, а также откажется от фирменного интерфейса Lighting в пользу более универсального и распространенного USB-C.

Цена планшета якобы будет начинаться от 649 долларов США. В сентябре-октябре этого года Apple также обновит линейку планшетов iPad Pro.