Студия A24 выпустила первый трейлер нового фильма Софии Копполы «Последняя капля» («On the Rocks»). Картина выйдет в октябре в кинотеатрах и на платформе Apple TV+.

Помимо Мюррея, в комедии сыграли Рашида Джонс и Марлон Уэйанс. Джонс играет главную героиню, писательницу Лауру. Однажды она начинает сомневаться в верности мужа, которого играет Уэйанс. Тогда она просит своего отца-плейбоя (в исполнении Мюррея) помочь ей. Вместе они берутся следить за мужем Лоры, много ездят по Нью-Йорку и постепенно разбираются в отношениях друг с другом.

София Коппола, известная по «Трудностям перевода», «Марии-Антуанетте» и «Девственницам-самоубийцам», выступила сценаристом и режиссёром «Последней капли».

В этом фильме, который можно назвать любовным посланием Нью-Йорку, София Коппола представляет яркую комедийную смесь о столкновении поколений, отношениях, родительской любви и современных семейных узах, которые порой связывают нас в самые запутанные узлы.