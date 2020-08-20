Техноблогер Люк Миани опубликовал в своём твиттере предполагаемые результаты синтетического тестирования производительности будущих процессоров Apple A14 Bionic и A14X Bionic.

Как поясняет Миани, данные результаты являются экстраполяцией, а не реальными замерами, потому доверять им полностью не стоит. Они основаны на результатах более старых моделей процессоров Apple.

Блогер предполагает, что базовый процессор A14 Bionic сравняется по числу набранных баллов с A12X Bionic. Тогда как более производительный A14X Bionic может набрать около 7480 баллов в Geekbench 5, что будет огромным скачком по сравнению с A12X и A12Z Bionic. Таким образом, производительность нового чипсета сравнится с производительностью Intel Core i9-9880H - восьмиядерным мобильным процессором, который Apple устанавливала в 15 и 16-дюймовые MacBook Pro 2019.

Оба новых процессора Apple будут выполнены по 5-нм техпроцессу, подчеркнул инсайдер. Он отметил, что чипы A14 и A14X станут первыми, созданными с использованием нового техпроцесса. Процессор A14X Bionic будет предназначен для планшетов iPad Pro, которые Apple представит этой осенью. Миани уточняет, что данный чип не будет устанавливаться в будущие компьютеры Mac. Для них компания представит отдельную линейку процессоров.