Apple выпустит менее дорогие смарт-часы Apple Watch SE, заявил инсайдер Komija_kj. Согласно его данным, новинка будет представлена компанией Apple в марте 2021 года.

По данным инсайдера, Apple Watch SE заменят Apple Watch Series 3. При этом новинка сохранит дизайн умных часов 3-й серии, а также получит чипсет S6 и W4, 16 ГБ встроенной памяти, Bluetooth 5.0, колёсико Digital Crown с тактильной отдачей Haptic Feedback.

