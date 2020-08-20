Apple, возможно, случайно раскрыла дату осенней презентации. Пользователи заметили тестовую трансляцию в официальном канале компании на YouTube.

Спустя пару минут этот ролик был убран, но было уже поздно — информация разлетелась по сети. Как следует из сохранённого скриншота, трансляция должна была начаться 10 сентября 2020 года, в четверг, в 20:15 по московскому времени.

В 2019 году Apple представила свои новые устройства именно 10 сентября. Однако в этом году день выпадает на четверг, что несвойственно для компании. Вполне возможно, что это просто ошибка, и дата относится к прошлогоднему мероприятию.

Обычно Apple проводит анонс в начале недели, чтобы в пятницу начать принимать предварительные заказы. Кроме того, трансляция обычно начинается за час до старта самой презентации.

Ранее несколько источников сообщали, что в этом году Apple может провести презентацию на месяц позже обычного из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что на этом мероприятии будут анонсированы смартфоны из линейки iPhone 12 и другие новые устройства, а также будет объявлено о выпуске iOS 14, iPadOS 14 и крупных обновлений других операционных систем Apple.