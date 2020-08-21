Последнее обновление Lightroom для iPhone и iPad стёрло фотографии и пресеты в приложении, которые не были синхронизированы с облаком. Adobe подтвердила, что их невозможно будет вернуть.

Проблема появилась с выходом Lightroom версии 5.4 – ее распространение, пишет портал PetaPixel, началось в середине августа 2020 г. Спустя день на официальном форуме Adobe стали появляться сообщения об исчезновении снимков и платных пресетов, которые не были синхронизированы с облачным сервисом Adobe. Для потери всех снимков достаточно было просто обновить Lightroom до версии 5.4 или установить ее с нуля из AppStore, после чего просто запустить, без дополнительных действий.

«Я общался со службой поддержки более четырёх часов за последние два дня, и буквально минуту назад они сказали мне, что проблема не исправлена, и что потерянные фотографии невозможно восстановить», — написал пользователь Reddit. «Все, что я услышал, это "мы искренне сожалеем" и больше ничего. Два с лишним года редактирования фотографий потеряны из-за Adobe, и всё, что они выдали — это извинения», — добавил он.

Уже 19 августа Adobe официально подтвердила эту информацию. Была выпущена версия 5.4.1, где ошибка исправлена. Однако она не позволяет вернуть удаленные снимки и пресеты. Пока непонятно, сколько всего пользователей пострадали от ошибки.

Adobe принесла извинения всем пострадавшим и дала понять, что если бы у пользователей была куплена подписка, этого бы не произошло — подписка расширяет функциональность и даёт доступ к облаку Creative Cloud. При этом приложение абсолютно нормально работало без подписки, пока не произошёл этот инцидент.

Позднее компания заявила, что версии Lightroom на Android, на macOS и Windows, а также Lightroom Classic не были затронуты ошибкой.