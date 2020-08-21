Apple оснастит смартфоны из линейки iPhone 12 более простыми платами аккумулятора с меньшим количеством слоев. Компания сделает это для сокращения расходов на производство новых смартфонов с поддержкой 5G. Об этом сообщил аналитик Мин-Чи Куо.

По данным Куо, для использования компонентов, позволяющих реализовать 5G-связь на частоте менее 6 ГГц, компании придется доплатить 75-85 долларов по сравнению с телефонами, лишенными такой технологии. В случае применения радиочастотных модулей 5G mmWave дополнительные расходы достигнут 125-135 долларов.

Apple не станет переносить эти затраты на потребителей. По сведениям аналитика, Apple сосредоточена на двух направлениях удешевления аккумуляторов: сокращение слоев аккумулятора и размещение элементы ячеек на меньшей площади. По словам Куо, Apple рассчитывает за счет этих оптимизаций снизить затраты на аккумуляторный блок на 40-50% по сравнению с iPhone 11, а в следующем году для будущих моделей iPhone добиться дополнительной экономии в 30–40% за счет внесения изменений в конструкцию.

Также сообщается, что Apple сокращает расходы на аккумулятор AirPods третьего поколения, которые выйдут в следующем году. Компания делает это за счёт перехода к конструкции «система в упаковке», аналогичной AirPods Pro.

Ранее стало известно, из комплекта iPhone 12 могут пропасть не только проводные наушники EarPods, но и адаптер питания — всё ради компенсации затрат.

Аналитик Wedbush Дэниел Айвс полагает, что 5G "представляет собой важный цикл" для Apple, поскольку около 350 млн iPhone подошли к стадии обновления. На смартфоны по-прежнему приходится большая часть выручки Apple.