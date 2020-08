Крупнейшие издательские организации США объединяют силы в попытке добиться более выгодных условий от Apple в отношении комиссионных, которые с них берут за цифровую подписку через магазин приложений App Store, пишет The Wall Street Journal.

Ассоциация Digital Content Next (DCN), представляющая интересы таких издательств, как The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, а также множества журналов, информационных сайтов и вещательных компаний, опубликовала на своем сайте обращение к Apple. В нем отмечается, что её члены — компании, производящие цифровой контент высокого качества,— платят Apple комиссию в размере 30% дохода от первой подписки пользователя через приложения для iOS и 15% со второго года подписки.

"Условия уникальной торговой площадки Apple сильно влияют на способность продолжать инвестировать в высококачественный, заслуживающий доверия новостной и развлекательный контент, особенно в условиях конкуренции с другими более крупными компаниями", - говорится в обращении, подписанном главой Digital Content Next Джейсоном Кинтом.

В обращении Кинт указывает, что во время июльских слушаний в Конгрессе США по антимонопольному делу выяснилось, что для Amazon Prime Video в первый год работы действовала комиссия 15% за покупки магазине приложений Apple. При этом для уже существующих подписчиков сервиса Apple полностью отказалась даже от 15% комиссии. В отдельном заявлении DCN также указывала, что Amazon, в отличие от других, могла использовать свою систему оплаты.

В связи с этим DCN потребовала от Apple разъяснений, какие именно условия выполнила компания Amazon для получения таких льгот, «чтобы и компании, входящие в DCN и соответствующие этим условиям, могли воспользоваться тем же предложением».

Кинт отметил, что в Digital Content Next входят «самые надёжные и уважаемые медиабренды» с более 223 миллионов уникальных посетителей и 100% охватом американской аудитории. Он указал, что многие из них работают по подписной модели. Это означает, что Apple взимает комиссию при оформлении подписки, говорится в заявлении DGC.